Beşiktaş - Alanyaspor - CANLI SKOR

Haber Merkezi

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor'u konuk edecek.

Dolmabahçe'de saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak. Mücadeleyi beIN Sports 1 canlı olarak yayınlayacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Zaynutdinov, Al Musrati, Gedson, Salih, Muçi, Rafa Silva, Semih

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Fatih, Aliti, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Yusuf Özdemir, Augusto, Efecan, Cordova