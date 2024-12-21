Beşiktaş - Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri

Haber Merkezi
Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor'u konuk edecek.
Dolmabahçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Mücadeleyi beIN Sports 1 canlı olarak yayınlayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Mert; Svensson, Uduokhai, Emirhan, Zaynutdinov; Al Musrati, Gedson, Salih; Joao Mario, Rafa Silva, Semih
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran; Lima, Aliti, Fatih Aksoy, Hadergjonaj; Janvier, Augusto, Makouta; Yusuf Özdemir, Efecan Karaca, Cordova
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