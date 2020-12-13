- Haberler
- Futbol Haberleri
- Beşiktaş, Alanyaspor'a deplasmanda kaybetti
Beşiktaş, Alanyaspor'a deplasmanda kaybetti
- Haber Merkezi
- 13.12.2020 - 21:03
- Güncelleme : 13.12.2020 - 21:17
Süper Lig'in 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Alanyaspor, 2-1'lik skorla kazandı.
BAKASETAS'TAN 2 GOL
Alanyaspor'un 2 golü de Bakasetas'tan gelirken Beşiktaş'ın tek golü Vincent Aboubakar'dan geldi.
Ev sahibi Alanyaspor'da Babacar 82. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
BEŞİKTAŞ'IN SERİSİ SONA ERDİ
Üst üste 2 mağlubiyetlik serisini noktalayan Alanyaspor, bu sonuçla puanını 26'ya yükseltti ve liderlik koltuğunu korudu. Beşiktaş'ın ise 3 galibiyetlik serisi sona erdi ve 19 puanda kaldı.
Daha önce Beşiktaş'a karşı oynadığı 8 maçta 7 kez yenilen ve 1 kez berabere kalan Alanyaspor, rakibine karşı ilk kez galip gelmiş oldu.
Alanyaspor, gelecek hafta Denizlispor'a konuk olacak. Beşiktaş ise sahasında BB Erzurumspor'u konuk edecek.