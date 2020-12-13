Beşiktaş, Alanyaspor'a deplasmanda kaybetti

Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor'a konuk olan Beşiktaş, 3 hafta üst üste aldığı galibiyetin ardından Akdeniz ekibine 2-1 kaybederek zirve yarışında ağır bir yara aldı.

Süper Lig'in 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Alanyaspor, 2-1'lik skorla kazandı.

BAKASETAS'TAN 2 GOL

Alanyaspor'un 2 golü de Bakasetas'tan gelirken Beşiktaş'ın tek golü Vincent Aboubakar'dan geldi.

Ev sahibi Alanyaspor'da Babacar 82. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

BEŞİKTAŞ'IN SERİSİ SONA ERDİ

Üst üste 2 mağlubiyetlik serisini noktalayan Alanyaspor, bu sonuçla puanını 26'ya yükseltti ve liderlik koltuğunu korudu. Beşiktaş'ın ise 3 galibiyetlik serisi sona erdi ve 19 puanda kaldı.

Daha önce Beşiktaş'a karşı oynadığı 8 maçta 7 kez yenilen ve 1 kez berabere kalan Alanyaspor, rakibine karşı ilk kez galip gelmiş oldu.

Alanyaspor, gelecek hafta Denizlispor'a konuk olacak. Beşiktaş ise sahasında BB Erzurumspor'u konuk edecek.