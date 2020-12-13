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    Beşiktaş, Alanyaspor'a deplasmanda kaybetti

    Beşiktaş, Alanyaspor'a deplasmanda kaybetti

    Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor'a konuk olan Beşiktaş, 3 hafta üst üste aldığı galibiyetin ardından Akdeniz ekibine 2-1 kaybederek zirve yarışında ağır bir yara aldı.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2020 - 21:03
    • Güncelleme : 13.12.2020 - 21:17
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    Süper Lig'in 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Alanyaspor, 2-1'lik skorla kazandı.

    BAKASETAS'TAN 2 GOL

    Alanyaspor'un 2 golü de Bakasetas'tan gelirken Beşiktaş'ın tek golü Vincent Aboubakar'dan geldi.

    Ev sahibi Alanyaspor'da Babacar 82. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

    Beşiktaş, Alanyaspor a deplasmanda kaybetti #1

    BEŞİKTAŞ'IN SERİSİ SONA ERDİ

    Üst üste 2 mağlubiyetlik serisini noktalayan Alanyaspor, bu sonuçla puanını 26'ya yükseltti ve liderlik koltuğunu korudu. Beşiktaş'ın ise 3 galibiyetlik serisi sona erdi ve 19 puanda kaldı.

    Daha önce Beşiktaş'a karşı oynadığı 8 maçta 7 kez yenilen ve 1 kez berabere kalan Alanyaspor, rakibine karşı ilk kez galip gelmiş oldu.

    Alanyaspor, gelecek hafta Denizlispor'a konuk olacak. Beşiktaş ise sahasında BB Erzurumspor'u konuk edecek.

    Beşiktaş, Alanyaspor a deplasmanda kaybetti #2

    Beşiktaş, Alanyaspor a deplasmanda kaybetti #3

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