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    Beşiktaş, Alanyaspor'a mağlup oldu

    Beşiktaş, Alanyaspor'a mağlup oldu

    Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu.
    • Haber Merkezi
    • 20.11.2021 - 20:58
    • Güncelleme : 20.11.2021 - 21:13
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    Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

    Alanya'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

    Beşiktaş, Alanyaspor a mağlup oldu #1

    GOLLER BABACAR VE DIEDHIOU'DAN

    Alanyaspor'u öne geçiren golü 14. dakikada Khouma Babacar attı. Alanyaspor'un 41. dakikada Emre Akbaba ile bulduğu gol ise VAR uyarısı ve ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

    Maçın skorunu belirleyen golü 90+4. dakikada Famara Diedhiou attı. Bu sonucun ardından Alanyaspor, 2 maçlık aranın ardından kazandı ve puanını 24 yaptı.

    Beşiktaş, Alanyaspor a mağlup oldu #2

    BEŞİKTAŞ ÜST ÜSTE 3. YENİLGİSİNİ ALDI

    Beşiktaş ise Süper Lig'de 2012'den sonra ilk kez üst üste 3. kez yenildi ve 20 puanda kaldı. Beşiktaş, gelecek hafta Giresunspor'u ağırlayacak. Alanyaspor ise Antalyaspor'a konuk olacak.

    Beşiktaş, Alanyaspor a mağlup oldu #3

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