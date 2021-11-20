Beşiktaş, Alanyaspor'a mağlup oldu

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Alanya'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

GOLLER BABACAR VE DIEDHIOU'DAN

Alanyaspor'u öne geçiren golü 14. dakikada Khouma Babacar attı. Alanyaspor'un 41. dakikada Emre Akbaba ile bulduğu gol ise VAR uyarısı ve ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Maçın skorunu belirleyen golü 90+4. dakikada Famara Diedhiou attı. Bu sonucun ardından Alanyaspor, 2 maçlık aranın ardından kazandı ve puanını 24 yaptı.

BEŞİKTAŞ ÜST ÜSTE 3. YENİLGİSİNİ ALDI

Beşiktaş ise Süper Lig'de 2012'den sonra ilk kez üst üste 3. kez yenildi ve 20 puanda kaldı. Beşiktaş, gelecek hafta Giresunspor'u ağırlayacak. Alanyaspor ise Antalyaspor'a konuk olacak.