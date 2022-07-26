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    Beşiktaş - Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Siyah beyazlılar İspanya kampındaki ikinci hazırlık maçında Deportivo Alaves ile karşı kaşıya gelecek.İşte bu hazırlık maçının detayları..
    • 26.07.2022 - 09:27
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    Beşiktaş - Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Yeni sezon hazırlıklarına İspanya'da devam eden Beşiktaş'ta oynadığı son hazırlık maçında İngiliz ekibi Wolverhampton'a 3-0 mağlup olmuştu.İspanya'da ikinci hazırlık maçına çıkacak olan Beşiktaş'ın rakibi İspanyol ekibi Deportivo Alaves.

    Beşiktaş - Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? #1

    Valerien İsmael'in bu maça nasıl bir kadro ile çıkacağı merak ediliyor.Yeni sezona sayılı günler kala yeni transferleri takıma mont etmek isteyen Valerien İsmael takımdaki eksikleri görmek adına hazırlık maçlarına önem veriyor.

    Beşiktaş Deportivo Alaves'ten sonra 30 Temmuz'da İstanbul'da Sampdoria ile bir hazırlık maçı oynayacak.

    Beşiktaş'ın Alaves ile oynayacağı maç İspanya'da Estadio Camilo Cano La Nucia stadyumu'nda oynanacak mücadelenin detayları merak konusu oldu.İşte maçın detayları.

    Beşiktaş - Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? #2

    Beşiktaş - Alaves maçı ne zaman?

    Beşiktaş - Deportivo Alaves maçı 26 Temmuz (bugün) saat 20.00'de oynanacak.Mücadeleyi D-Smart naklen yayınlayacak.


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