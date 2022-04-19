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    Beşiktaş, Alex Teixeira'yı yolluyor

    Beşiktaş, Alex Teixeira'yı yolluyor

    Beşiktaş Alex Teixeira ile yollarını ayırıyor. Siyah beyazlılar, Brezilyalı oyuncu için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2022 - 16:11
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 16:21
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    Beşiktaş’ta sezon sonu takımdan ayrılacak bir futbolcu daha netlik kazanıyor. Siyah-beyazlılar, Alex Teixeira ile vedalaşacak.

    Beşiktaş yönetimi, beklenilen performansı sergileyemeyen 32 yaşındaki oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Brezilyalı futbolcu Çin’e geri dönebilir. Çin’in yanı sıra Suudi Arabistan, Dubai ve Brezilya ekipleri Teixeira ile ilgileniyor.

    Beşiktaş, Alex Teixeira yı yolluyor #1

    Yıllık 2.6 milyon euro alıyor

    Son olarak Jiangsu Suning takımında forma giyen Brezilyalı oyuncu siyah-beyazlılar ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

    Yıllık 2.6 milyon euro ücret alan Teixeira, siyah beyazlı takımla çıktığı 29 maçta 4 gol attı; 1 asist yaptı.

    Beşiktaş, Alex Teixeira yı yolluyor #2

    Yıllık 2.6 milyon euro ücret alan Teixeira, siyah beyazlı takımla çıktığı 29 maçta 4 gol attı; 1 asist yaptı.

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