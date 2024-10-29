Beşiktaş, Ali Sami Yen'de yıllardır kazanamıyor

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Süper Lig'in 10. haftasında Okan Buruk'un yönetimindeki Galatasaray, evinde Giovanni van Bronckhorst'un Beşiktaş'ını 2-1 mağlup etti.

Hakem Arda Kardeşler'in yönettiği maçın VAR koltuğunda Onur Özütoprak oturdu.

Ali Sami Yen'de oynanan maçta Galatasaray'ın gollerini 13. dakikada Davinson Sanchez ve 67. dakikada Victor Osimhen kaydetti.

Beşiktaş'ın tek golünü ise 90+4'te Ernest Muçi attı.

GABRIEL SARA MAÇA DAMGA VURDU

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, duran toptan gelen iki golde de asist yaparak yıldızlaştı.

Bu sonuçla birlikte ligdeki tek namağlup takım olarak yoluna devam eden Galatasaray puanını 28'e yükseltirken, namağlup serisi bozulan Beşiktaş 20 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray haftayı BAY geçerken, Beşiktaş evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

SON GALİBİYET 2017

Kara Kartal, Galatasaray'a karşı ligde son deplasman galibiyetini 27 Şubat 2017'de almıştı. Talisca, attığı tek golle siyah-beyazlılara 3 puanı getiren isim olmuştu Beşiktaş, bu zaferin ardından Rams Park'a konuk olduğu 8 lig müsabakasında da kazanamadı.

Beşiktaş bu maçlarda sadece 1 kez berabere kalırken, tam 7 defa sahadan yenilgiyle ayrılan taraf oldu.