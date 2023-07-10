Beşiktaş, Almanya kampında ilk antrenmanını yaptı Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Almanya'ya gitti. Siyah-beyazlılar, burada ilk idmanını gerçekleştirdi.

AA

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, Almanya'nın Bavyera Eyaleti'nde yer alan Grassau kasabasında yaptığı antrenmanla Almanya kampına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlı takımın kamp yaptığı otelde yer alan tesiste basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Kamp 21 Temmuz'a kadar devam edecek

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idmanda Beşiktaşlı futbolcular, ısınma ve istasyon koşuları sonrası pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi.

Antrenman dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, 21 Temmuz'a kadar sürecek Almanya kampına bugün yapacağı idmanla devam edecek.