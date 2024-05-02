Beşiktaş, Almanya'da hoca arayışında eli boş döndü Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, teknik direktör arayışları için Almanya'ya gitti, ancak istediği sonuca ulaşamadan geri döndü.

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Beşiktaş'ın bir süredir devam ettirdiği hoca arayışında mutlu son henüz mümkün ddeğil.



Borussia Dortmund, Nuri Şahin için Beşiktaş'tan herhangi bir teklif almadı.

Nuri şahin olmadı

Alman basınından Bild'in haberine göre; Nuri Şahin'in Türkiye'ye gitmesi, şu an için söz konusu değil.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Almanya'da Nuri Şahin ile görüşmelerde bulunmuştu.

Hansi Flick maaşı beğenmedi

Öte yandan Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş'ın yabancı teknik adam konusunda 1 numaraya yazdığı Hansi Flick de siyah-beyazlı kulübe olumlu geri dönüş yapmadı.

Habere göre; Hasan Arat ile görüşen Alman hoca hem maaş beklentisi hem de 5 büyük ligde çalışma isteği nedeniyle Beşiktaş’ın teklifine teşekkür etti.