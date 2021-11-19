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    Beşiktaş, Alper Ulusoy'un yönettiği maçlarda kaybetmiyor

    Süper Lig'de zorlu Alanyaspor-Beşiktaş karşılaşmasını Alper Ulusoy yönetecek. Siyah-Beyazlılar, bugüne kadar Ulusoy yönetiminde hiç mağlup olmadı.
    • Haber Merkezi
    • 19.11.2021 - 10:48
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    Beşiktaş, Alper Ulusoy'un yönettiği maçlarda kaybetmiyor

    Alanyaspor - Beşiktaş maçını yönetecek olan Alper Ulusoy'un siyah-beyazlılar için bir başka anlamı bulunuyor.

    Beşiktaş, Alper Ulusoy'un düdük çaldığı maçların hiçbirinde kaybetmedi.

    10 MAÇTA 5 GALİBİYET 5 BERABERLİK

    Ulusoy ile 10 maça çıkan Kara Kartal 5 galibiyet 5 beraberlik aldı. Alper Ulusoy yönetiminde Alanya ile 2 kez deplasmanda karşı karşıya gelen Siyah-Beyazlılar, 2017'de 4-1 kazanırken 2018'de rakibiyle 0-0 kaldı.

    Ulusoy bu sezon iki takımın da ilk maçına çıkacak.

    Beşiktaş, Alper Ulusoy un yönettiği maçlarda kaybetmiyor #1

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