Beşiktaş, Alper Ulusoy'un yönettiği maçlarda kaybetmiyor

Süper Lig'de zorlu Alanyaspor-Beşiktaş karşılaşmasını Alper Ulusoy yönetecek. Siyah-Beyazlılar, bugüne kadar Ulusoy yönetiminde hiç mağlup olmadı.

Alanyaspor - Beşiktaş maçını yönetecek olan Alper Ulusoy'un siyah-beyazlılar için bir başka anlamı bulunuyor.

Beşiktaş, Alper Ulusoy'un düdük çaldığı maçların hiçbirinde kaybetmedi.

10 MAÇTA 5 GALİBİYET 5 BERABERLİK

Ulusoy ile 10 maça çıkan Kara Kartal 5 galibiyet 5 beraberlik aldı. Alper Ulusoy yönetiminde Alanya ile 2 kez deplasmanda karşı karşıya gelen Siyah-Beyazlılar, 2017'de 4-1 kazanırken 2018'de rakibiyle 0-0 kaldı.

Ulusoy bu sezon iki takımın da ilk maçına çıkacak.