Beşiktaş - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de Konyaspor'a son dakika golüyle yenilen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında İzmir ekibi Altay ile karşılaşacak. Peki Beşiktaş - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısının tamamlanmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başladı.

Bu kapsamda Süper Lig'de Konyaspor'un attığı son dakika golüyle mağlup olan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında, İzmir ekibi Altay ile karşı karşıya gelecek.

Mücadeleyi televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler, Beşiktaş - Altay maçının tarih, saat ve kanal bilgisini öğrenmek için araştırmalar yapıyor.

Peki Beşiktaş - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte BJK - Altay maçına dair tüm detaylar...

BEŞİKTAŞ - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Altay maçı, 30 Aralık 2021 Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak müsabaka, A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

Statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, son 16 turuna yükselecek.