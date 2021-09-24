Beşiktaş Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK Altay maçı muhtemel 11'leri

Beşiktaş Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK Altay maçı muhtemel 11'leri

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda İzmir temsilcisi Altay ile karşı karşıya gelecek. Peki Altay Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Altay-BJK maçı muhtemel 11'leri...

Süper Lig'in 7. haftasında heyecan başlıyor. Haftanın açılış maçında lider Beşiktaş, İzmir temsilcisi Altay'a konuk olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile mücadele edecek olan siyah-beyazlı ekip, bu zorlu karşılaşma öncesi Altay karşısında moral arayacak.

Ligin 6. haftasında Adana Demirspor ile karşıya karşıya geldiği maçta 3-0 öne geçen Beşiktaş, rakibinin gollerine engel olamayıp sahadan 3-3 berabere ayrılmak durumunda kaldı.

Şimdi gözler Beşiktaş Altay mücadelesine çevrildi. Siyah beyazlı takım, eksiklerine rağmen kazanarak zirvedeki yerini korumak istiyor.

Futbolseverler, Beşiktaş Altay maçının tarihi, yayın saati ve kanalına dair bilgi almak için araştırmalar yapıyor. Peki, Altay Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Altay Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri...

ALTAY BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hakem Fırat Aydınus'un yöneteceği Beşiktaş Altay maçı, 24 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak maç, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Altay: Lis, Cebrail Karayel, Murat Akça, Björkander, Naderi, Aka, Kappel, Zeki Yıldırım, Erhan Çelenk, Thaciano, Bamba

Beşiktaş: Ersin, N'Sakala, Serdar Saatçi, Atiba, Rıdvan, Josef, Salih, Pjanic, Gökhan Töre, Kenan Karaman, Güven Yalçın