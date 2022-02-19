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    Beşiktaş - Altay maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, evinde Altay ile karşılaşacak.
    • Haber Merkezi
    • 19.02.2022 - 08:52
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    Beşiktaş - Altay maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Altay'ı ağırlayacak.

    Beşiktaş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    Ligde oynadığı 25 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgiyle 38 puan toplayan Beşiktaş, 8. sırada bulunuyor.

    Altay ise 6 galibiyet, 4 beraberlik, 15 yenilgiyle 22 puan elde edip, haftaya 19. sırada girdi.

    MUHTEMEL 11'LER

    Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Vida, Umut, Josef, Ghezzal, Atiba, Can, Alex Teixeira, Güven

    Altay: Mateusz Lis, Cebrail Karayel, Eric Bjönkander, İbrahim Öztürk, Mohammed Naderi, Andre Poko, Thaciano, Zeki Yıldırım, Leandro Kappel, Kazımcan Karataş, Deniz Kadah


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