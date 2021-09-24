Beşiktaş, Altay'a mağlup oldu

Beşiktaş, Altay'a mağlup oldu

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Altay'a 2-1 mağlup olarak maçtan puansız ayrıldı.

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Altay'a konuk oldu.

Maça 11 eksikle başlayan siyah-beyazlılar önceki maçlarda gösterdikleri performansı sergileyemedi.

İlk yarıda rakip kalede pozisyonlar üreten Altay, buldukları pozisyonları değerlendiremedi.

Maçın 31. dakikasında Beşiktaş'ta Pjanic sakatlanarak yerini Güven Yalçın'a bıraktı.

İlk yarıda gol sesi çıkmadı ve iki takımda 0-0'lık beraberlikle devre arasına gitti.

BEŞİKTAŞ KAYBETTİ

İkinci yarıya hızlı başlayan Beşiktaş, 47. dakikada Güven Yalçın'la durumu 1-0'a getirdi.

Siyah-beyazlılar golün ardından etkisini artırsa da 57. dakikada Altay Kappel'le attığı golle durumu 1-1'e getirdi.

Siyah-beyazlılarda Oğuzhan Özyakup da sakatlanarak yerini Can Bozdoğan'a bıraktı.

88. dakikada sahneye çıkan Bamba, Altay'ı 2-1 öne geçirdi. Maç bu skorla sona erdi ve İzmir ekibi 3 puanın sahibi oldu.

Bu skorla Beşiktaş, bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.