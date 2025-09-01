Abone ol: Google News

Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'i Hull City'ye kiraladı

Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'in kiralık transferi için iş insanı Acun Ilıcalı'nın başkanlığını yaptığı Hull City ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 01.09.2025 20:25
Beşiktaş, transfer döneminde kadrosunu yenilemeye devam ediyor. 

Ole Gunnar Solskjær ile yollarını ayırarak Sergen Yalçın ile yeni bir döneme başlayan kulüpte dikkat çeken bir ayrılık yaşandı. 

HADZİAHMETOVİC HULL CITY'DE

Siyah beyazlı ekipten yapılan açıklamada Bosna Hersekli futbolcusu Amir Hadziahmetovic’in sezon sonuna kadar Hull City’ye kiralandığı açıklandı.

"YENİ KULÜBÜNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic’in 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Hull City ile anlaşmaya varılmıştır.

Amir Hadziahmetovic’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız

