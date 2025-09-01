Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'i Hull City'ye kiraladı

Beşiktaş, transfer döneminde kadrosunu yenilemeye devam ediyor.

Ole Gunnar Solskjær ile yollarını ayırarak Sergen Yalçın ile yeni bir döneme başlayan kulüpte dikkat çeken bir ayrılık yaşandı.

HADZİAHMETOVİC HULL CITY'DE

Siyah beyazlı ekipten yapılan açıklamada Bosna Hersekli futbolcusu Amir Hadziahmetovic’in sezon sonuna kadar Hull City’ye kiralandığı açıklandı.

"YENİ KULÜBÜNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

