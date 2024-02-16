Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'in lisansını dondurdu Beşiktaş, Fatih Karagümrük'le oynanan Süper Lig maçında sakatlanan ve uzun süre forma giyemeyecek olan Amir Hadziahmetovic'e lisans çıkartmadı.

ensonhaber.com

Süper Lig'de ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bir hayli gerisinde kalan ve 25 hafta sonunda topladığı 40 puanla 4. basamakta yer alan Beşiktaş'ta sezonun geri kalanında forma giyecek isimler TFF'ye bildirildi.

Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Amir Hadziahmetovic'e lisans çıkartılmadı.

Beşiktaş'ta uzun süreli sakatlığı bulunan bir diğer isim Alex-Oxlade Chamberlain ise listede yer aldı.

Karagümrük maçında sakatlanmıştı

Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenmişti. Siyah-beyazlılarda Bosna Hersekli futbolcu Amir Hadziahmetovic ise nu maçta sakatlık yaşamıştı.

Müsabakanın 12. dakikasında Hadziahmetovic, Rohden ile girdiği ikili mücadelede yaşadığı sakatlık yaşamış ve oyuna devam edememişti.

Daha sonra 26 yaşındaki futbolcunun yerine 15. dakikada Demir Ege Tıknaz girmişti.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada ise şöyle denilmişti: