Beşiktaş-Ankaragücü - CANLI SKOR

Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında Ankaragücü'nü evinde ağırlıyor.

CANLI SKOR İÇİN SIK SIK SAYFAYI YENİLEYİNİZ...

52' Gol... Beşiktaş 2-0 Ankaragücü (Ante K.K)

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Beşiktaş 1-0 Ankaragücü

45+3' Gol... Beşiktaş 1-0 Ankaragücü (Ante K.K)

41' Beşiktaş ilk yarının son bölümüne girilirken rakip yarı alandaki baskını arttırmaya çalışıyor.

35' Beşiktaş kanatlarını kullanarak rakip kalede etkili olmaya çalışıyor. Ama Ankaragücü kanatlarını bu dakikalarda iyi savunuyor.

24' Sol kanattan Rıdvan'ın ortasında ters kanada düşen topu Geraldo uzaklaştırdı.

18' Sol kanattan Rıdvan'ın ortasında Mensah kafayı vurdu ama topu kaleye yönlendirmeyi başaramadı. Aut.

12' Atiba derin bir topla ceza sahasına doğru hareketlenen Oğuzhan'ı buluşturmak istedi. Ama Oğuzhan bir adım geride kaldı. Aut.

5' Nkoudou penaltı atışından yararlanamadı. Korcan kurtardı.4' Beşiktaş penaltı kazandı.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 35. haftasında şampiyonluğun en büyük adayı Beşiktaş, evinde başkent temsilcisi Ankaragücü'nü ağırlıyor.

Vodefone Park Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetiyor. Saat 19:00'da oynanan mücadele beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Oğuzhan, Ghezzal, NKoudou, Larin

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Ante, Sarlijia, Pinto, Alper, İbrahim, Paintsil, Giraldo, Badji, Emre