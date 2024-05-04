Beşiktaş, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı final rövanşında karşılaşacağı Ankaragücü maçına hazırlanıyor.

AA

Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında 7 Mayıs Salı günü Ankaragücü'nü konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi.

İdman çift kale maçla tamamlandı

Ligde dün oynanan Rizespor müsabakasında forma giyen oyuncuların yenilenmeyle tamamladıkları idmanda diğer futbolcuların ısınma ve şut çalışması yaptığı aktarıldı.

Antrenmanın, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)