Beşiktaş, Ankaragücü maçına hazır

AA
Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirildi.
Antrenman çift kale maçla tamamlandı
Isınma hareketleri ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.
Antrenmanı Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba da izledi.
Kampa giren Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Dolmabahçe Stadyumu'nda Ankaragücü'nü konuk edecek.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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