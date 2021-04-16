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    Beşiktaş-Ankaragücü maçının ilk 11'leri

    Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında Ankaragücü'nü evinde ağırlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 16.04.2021 - 17:58
    • Güncelleme : 16.04.2021 - 18:27
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    Beşiktaş-Ankaragücü maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 35. haftasında şampiyonluğun en büyük adayı Beşiktaş, evinde başkent temsilcisi Ankaragücü'nü ağırlayacak.

    Vodefone Park Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. Saat 19:00'da oynanacak mücadele beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.

    Ligde Fenerbahçe ve Kasımpaşa karşısında yaşadığı puan kayıplarının ardından oynadığı Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarını kazanarak 70 puana ulaşan lider Beşiktaş, ikinci Fenerbahçe'nin 4, üçüncü Galatasaray'ın ise 8 puan önünde bulunuyor.

    Ankaragücü ligde oynadığı 32 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 16 mağlubiyet ile topladığı 36 puanla averajla 13. sırada yer alıyor.

    İLK 11'LER

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Oğuzhan, Ghezzal, NKoudou, Larin

    Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Ante, Sarlijia, Pinto, Alper, İbrahim, Paintsil, Giraldo, Badji, Emre

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