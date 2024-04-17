Beşiktaş, Ankaragücü maçının mesaisine devam etti Süper Lig'in 33. haftasında Ankaragücü'nü konuk edecek Beşiktaş'ta karşılaşmanın hazırlıkları sürdü.

İHA

Beşiktaş, Süper Lig’in 33. haftasında Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’ndeki idmanda futbol akademisinden yetişen profesyonel futbolcular; Fahri Kerem Ay, Emir Yaşar, Yakup Arda Kılıç ile Mustafa Erhan Hekimoğlu da yer aldılar.

İdman çift kale maçla tamamlandı

Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. El ile oynanan çift kale maçla devam eden idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, kampa girecek

Siyah-beyazlılar, Ankaragücü maçı hazırlıklarını, yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayarak tesislerde kampa girecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)