Beşiktaş-Ankaragücü maçının muhtemel 11'leri

Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında Ankaragücü'nü evinde ağırlayacak.

Süper Lig'in 35. haftasında şampiyonluğun en büyük adayı Beşiktaş, evinde başkent temsilcisi Ankaragücü'nü ağırlayacak.

Vodefone Park Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. Saat 19:00'da oynanacak mücadele beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.

Ligde Fenerbahçe ve Kasımpaşa karşısında yaşadığı puan kayıplarının ardından oynadığı Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarını kazanarak 70 puana ulaşan lider Beşiktaş, ikinci Fenerbahçe'nin 4, üçüncü Galatasaray'ın ise 8 puan önünde bulunuyor.

MKE Ankaragücü ligde oynadığı 32 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 16 mağlubiyet ile topladığı 36 puanla averajla 13. sırada yer alıyor.

MUHTEMEL 11’LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, NSakala, Josef, Atiba, NKoudou, Oğuzhan, Ghezzal, Larin

Ankaragücü: Korcan, Kitsou, Kulusic, Sarlija, Pinto, İbrahim, Voca, Alper, Paintsil, Geraldo, Emre Güral