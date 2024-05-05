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Beşiktaş, Ankaragücü mesaisini sürdürdü

Beşiktaş, Ankaragücü mesaisini sürdürdü Türkiye Kupası yarı final rövanşında Ankaragücü'nü konuk edecek Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı idmanla devam etti.