Beşiktaş, Ankaragücü mesaisini sürdürdü

İHA
Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı finalinde Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
Antrenman basın kapalı yapıldı
İdman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasının ardından oynanan taktiksel çift kale maçla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Beşiktaş kampa girecek
Siyah-beyazlılar, Ankaragücü maçı hazırlıklarını, yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayarak BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde kampa girecek.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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