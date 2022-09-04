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    Beşiktaş, Ankaragücü'nü mağlup etti

    Beşiktaş, Ankaragücü'nü mağlup etti

    Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Ankaragücü'nü deplasmanda 3-2 mağlup etti.
    • 04.09.2022 - 23:47
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 00:14
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    Süper Lig'in 5. haftasında  Ankaragücü ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Beşiktaş, 3-2'lik skorla kazandı.

    Ankaragücü, 26. dakikada Giorgi Beridze'nin golüyle öne geçti. Beşiktaş, bu gole 4 dakika sonra Jackson Muleka ile yanıt verdi ve eşitlik geldi.

    Beşiktaş, Ankaragücü nü mağlup etti #1

    Gol düellosunda kazanan Beşiktaş oldu

    Beşiktaş, 35. dakikada Wout Weghorst'un asisti ve Dele Alli'nin golüyle öne geçti. Alli, Beşiktaş formasıyla ilk golünü Başkent'te kaydetti.

    Ankaragücü, ikinci yarının başlamasının ardından 47. dakikada Gürcü oyuncusu Beridze ile eşitliği sağladı.

    Beşiktaş, 73. dakikada VAR uyarısıyla penaltı kazandı. 74. dakikada topun başına gelen Georges-Kevin N'Koudou, galibiyeti siyah beyazlılara kazandırdı.

    Ankaragücü'nde Marlon, 90+4'te yaptığı itiraz nedeniyle ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

    Beşiktaş, Ankaragücü nü mağlup etti #2

    Beşiktaş, Ankaragücü nü mağlup etti #3

    Beşiktaş, Ankaragücü nü mağlup etti #4


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