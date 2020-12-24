Euro
9.2417
-0.95%
Dolar
7.5798
-0.79%
Altın
458.21
-0.4%
Borsa
1.426
0.59%
Bitcoin
177.771
-1.57%
EXEN Coin
10.46
-3.14%
10ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 10 C
    Beşiktaş, Ankaragücü'nü tek golle geçti

    Beşiktaş, Ankaragücü'nü tek golle geçti

    Süper Lig'in 14. haftasında Eryaman Stadyumu'nda Ankaragücü'ne konuk olan Beşiktaş, Domagoj Vida'nın 61. dakikada attığı kafa golüyle maçı 1-0 kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 24.12.2020 - 21:00
    • Güncelleme : 24.12.2020 - 21:12
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Beşiktaş 1-0'lık skorla kazandı.

    VIDA'DAN KRİTİK GOL

    Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 61. dakikada Domagoj Vida attı.

    Üst üste ikinci galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 25 yaptı ve lider Alanyaspor'dan 1 maçı eksik olmasına karşın puan farkını 2'ye indirdi. 3 haftada 7 puan toplayan MKE Ankaragücü'nün yenilmezlik serisi sona erdi ve 9 puanda kaldı.

    Beşiktaş, ligde bir sonraki maçını 28 Aralık Pazartesi günü saat 19.00'da Sivasspor'a karşı evinde oynayacak. Ankaragücü ise 27 Aralık Pazar günü saat 16.00'da Denizlispor'a konuk olacak.

    Beşiktaş, Ankaragücü nü tek golle geçti #1

    SERGEN HOCA'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 14. haftasında Ankaragücü karşısında takımının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

    Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Sergen Yalçın, geçen hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 yendikleri maçın 11'inden 3 ismi değiştirdi. Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz ve Georges-Kevin N'Koudou'yu yedekler arasında oturtan Yalçın, bu isimlerin yerine Valentin Rosier, Fabrice N'Sakala ve Cyle Larin'e şans verdi.

    Beşiktaş, Ankaragücü nü tek golle geçti #2

    Beşiktaş, Ankaragücü nü tek golle geçti #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir