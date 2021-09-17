Beşiktaş, Antalya maçına farklı kadroyla çıkacak

Siyah-beyazlılarda sakat oyuncuların sayısının artmasıyla Sergen Yalçın, kadroda değişikliğe gidiyor.

Beşiktaş, Süper Lig’in 5’inci haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Yarın akşam saat 19:00'da başlayacak karşılaşma, Antalya Stadyumu'nda oynanacak ve Ali Şansalan tarafından yönetilecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Kerem Ersoy yaparken, Cihan Aydın ise dördüncü hakem olacak.

LİGDE GOL YEMEYEN TEK TAKIM

Siyah beyazlılar ligde 4 maç sonunda 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan topladı ve averajla lider konumunda. 4 maçta 7 gol atan Sergen Yalçın'ın öğrencileri ligde gol yemeyen tek takım oldu.

SAKATLIKLAR 5'E ÇIKTI

Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı öncesinde sakat futbolcu sayısı 5'e çıkmış durumda.

Geçen hafta oynanan Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Vida ve Teixeria henüz iyileşmedi. Milli takımda sakatlanan Umut Meraş da bireysel antrenör eşliğinde saha çalışmalarına devam ediyor.

Yeni Malatayaspor maçında sakatlanan bir diğer oyuncu olan N'Koudou, ağrıları geçmeyince Dortmund maçının kadrosundan çıkartılmıştı. Fransız futbolcunun henüz antrenmanlara katılmadığı için Antalya kafilesine dahil edilmesinin ihtimali ise düşük. Dortmund maçında sol dizine aldığı darbe sonrası sakatlandığı açıklanan Welinton, Akdeniz deplasmanında yer almayacak beşinci futbolcu olacak.

DEFANSTA YENİDEN NECİP-MONTERO

Teknik direktör Sergen Yalçın, Vida ve Welinton'un yokluğunda stoper ikilisini Montero-Necip'ten oluşturacak. Defans hattının diğer oyuncuları ise sağ bekte Rosier, sol bekte N'Sakala olacak.

Orta sahada 6 numarada Josef'i oynatacak olan Sergen Yalçın'ın, hücum hattında Ghezzal-Pjanic-Salih ve Larin'e, santrforda da Batshuayi'e forma vermesi bekleniyor. Sağ kanatta Larin'in yerine Kenan Karaman'ın on birde başlaması da sürpriz sayılmayacak bir değişiklik olabilir.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Beşiktaş'ın Antalyaspor karşısındaki muhtemel 11’i:

Ersin-Rosier-Necip-Montero-N'Sakala-Josef-Ghezzal-Pjanic-Salih-Larin (Kenan) -Batshuayi