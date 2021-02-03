Beşiktaş, Antalya'da 2 puan bıraktı

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Antalya deplasmanında 1-1 berabere kalarak zirve yarışında 2 puan kaybetti.

Süper Lig'de 23. hafta maçında Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Antalyaspor Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 berabere bitti.

GOLLER GÖKDENİZ VE VIDA'DAN

Antalyaspor'un golünü 39. dakikada Gökdeniz Bayraktar attı. Bu sezon Beşiktaş'a karşı iki maça çıkan 19 yaşındaki futbolcu, iki maçta da fileleri havalandırarak dikkat çeken bir performans sergiledi. Antalyaspor'da Veysel Sarı 29 ve 70. dakikalarda sarı kart görerek oyun dışında kaldı.





LARIN'İN ŞUTU DİREKTE PATLADI

Beşiktaş'ın golü 73. dakikada Domagoj Vida'dan geldi. Rachid Ghezzal, Vida'nın golünde pası veren isim oldu ve Beşiktaş'taki 15. maçında 10. asistine ulaştı. Siyah-beyazlılarda 81. dakikada Cyle Larin'in kafa vuruşunda top direğe takıldı.





MENSAH CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Antalyaspor'da Naldo, Beşiktaş'a ise Bernard Mensah gördükleri sarı kartların ardından cezalı duruma düştüler.

Bu beraberliğin ardından Antalyaspor 30, Beşiktaş 45 puana ulaştı.

Süper Lig'de hafta sonu Antalyaspor, Denizlispor'a konuk olacak. Beşiktaş, Konyaspor'u ağırlayacak.



