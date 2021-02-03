Euro
8.6047
-0.72%
Dolar
7.1463
-0.78%
Altın
421.74
-0.82%
Borsa
1.534
1.46%
Bitcoin
259.501
4.50%
EXEN Coin
17.18
-0.57%
10ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 10 C
    Beşiktaş, Antalya'da 2 puan bıraktı

    Beşiktaş, Antalya'da 2 puan bıraktı

    Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Antalya deplasmanında 1-1 berabere kalarak zirve yarışında 2 puan kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2021 - 20:54
    • Güncelleme : 03.02.2021 - 21:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'de 23. hafta maçında Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Antalyaspor Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 berabere bitti.

    GOLLER GÖKDENİZ VE VIDA'DAN

    Antalyaspor'un golünü 39. dakikada Gökdeniz Bayraktar attı. Bu sezon Beşiktaş'a karşı iki maça çıkan 19 yaşındaki futbolcu, iki maçta da fileleri havalandırarak dikkat çeken bir performans sergiledi. Antalyaspor'da Veysel Sarı 29 ve 70. dakikalarda sarı kart görerek oyun dışında kaldı.

    Beşiktaş, Antalya da 2 puan bıraktı #1

    LARIN'İN ŞUTU DİREKTE PATLADI

    Beşiktaş'ın golü 73. dakikada Domagoj Vida'dan geldi. Rachid Ghezzal, Vida'nın golünde pası veren isim oldu ve Beşiktaş'taki 15. maçında 10. asistine ulaştı. Siyah-beyazlılarda 81. dakikada Cyle Larin'in kafa vuruşunda top direğe takıldı.

    Beşiktaş, Antalya da 2 puan bıraktı #2

    MENSAH CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

    Antalyaspor'da Naldo, Beşiktaş'a ise Bernard Mensah gördükleri sarı kartların ardından cezalı duruma düştüler.

    Bu beraberliğin ardından Antalyaspor 30, Beşiktaş 45 puana ulaştı.

    Süper Lig'de hafta sonu Antalyaspor, Denizlispor'a konuk olacak. Beşiktaş, Konyaspor'u ağırlayacak.

    Beşiktaş, Antalya da 2 puan bıraktı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir