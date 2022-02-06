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- Beşiktaş, Antalyaspor ile berabere kaldı
Beşiktaş, Antalyaspor ile berabere kaldı
- Haber Merkezi
- 06.02.2022 - 20:58
- Güncelleme : 06.02.2022 - 21:15
Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadele 0-0 sona erdi.
Beşiktaş, maç boyunca Antalyaspor kalesini abluka altına alıp birçok pozisyona girse de Boffin'i ve direkleri geçemedi. Siyah beyazlı oyuncular maçta iki kez direğe takıldı.
Siyah-beyazlılar maçta 2 kez penaltı beklese de VAR hakemi Özgür Yankaya, bu pozisyonlarda penaltı olmadığı kararını verdi.
PJANIC KIRMIZI KART GÖRDÜ
Beşiktaş'ta Miralem Pjanic 90+6'da gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Beşiktaş, puanını 37'ye yükseltti. Beşiktaş Stadı'nda oynadığı son 4 lig maçında mağlup olmayan Antalyaspor'un puanı ise 25'e yükseldi.
Beşiktaş, gelecek hafta Adana Demirspor'a konuk olacak. Antalyaspor ise sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.