Beşiktaş, Antalyaspor ile berabere kaldı

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

Beşiktaş, maç boyunca Antalyaspor kalesini abluka altına alıp birçok pozisyona girse de Boffin'i ve direkleri geçemedi. Siyah beyazlı oyuncular maçta iki kez direğe takıldı.

Siyah-beyazlılar maçta 2 kez penaltı beklese de VAR hakemi Özgür Yankaya, bu pozisyonlarda penaltı olmadığı kararını verdi.





PJANIC KIRMIZI KART GÖRDÜ

Beşiktaş'ta Miralem Pjanic 90+6'da gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Beşiktaş, puanını 37'ye yükseltti. Beşiktaş Stadı'nda oynadığı son 4 lig maçında mağlup olmayan Antalyaspor'un puanı ise 25'e yükseldi.

Beşiktaş, gelecek hafta Adana Demirspor'a konuk olacak. Antalyaspor ise sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.