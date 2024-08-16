AA
Süper Lig'in 2. haftasında 18 Ağustos Pazar günü Antalyaspor'u ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmana ailevi gerekçelerle izin alan Arthur Masuaku katılmadı.
Samsunspor maçında sakatlanan Gabriel Paulista ise antrenmanda yer aldı. Siyah-beyazlı oyuncunun pazar günü forma giymesinin beklendiği kaydedildi.
BRONCKHORST, TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİ
Siyah-beyazlı takımın antrenmanı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un saha içindeki toplantısıyla başladı.
Hollandalı teknik adam, idmana gelen futbolcuları, yardımcılarıyla beraber sahanın kapısında karşılayarak tokalaştı.
Beşiktaşlı futbolcular, idmanın basına açık bölümünde 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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