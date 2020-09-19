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    Beşiktaş-Antalyaspor maçı ilk 11'leri

    Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2020 - 17:49
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    Beşiktaş-Antalyaspor maçı ilk 11'leri

    Ligin ilk haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-1 yenen Beşiktaş, galibiyet serisi için sahaya çıkıyor.

    Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

    İLK 11'LER

    Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Dorukhan, Mensah, Boyd, Hasic, Larin

    Antalyaspor: Boffin, Eren, Kudriashov, Veysel, Doğukan, Bünyamin, Hakan, Nuri Şahin, Fredy, Amilton, Jahovic

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