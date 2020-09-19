- Haberler
- Futbol Haberleri
- Beşiktaş-Antalyaspor maçı ilk 11'leri
Beşiktaş-Antalyaspor maçı ilk 11'leri
Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.
- Haber Merkezi
- 19.09.2020 - 17:49
Ligin ilk haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-1 yenen Beşiktaş, galibiyet serisi için sahaya çıkıyor.
Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Dorukhan, Mensah, Boyd, Hasic, Larin
Antalyaspor: Boffin, Eren, Kudriashov, Veysel, Doğukan, Bünyamin, Hakan, Nuri Şahin, Fredy, Amilton, Jahovic