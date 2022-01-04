Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 2021 Süper Kupa final tarihi

Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 2021 Süper Kupa final tarihi

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor ile Turkcell Süper Kupa maçında karşılaşacak. Peki, Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 15. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor, karşı karşıya gelecek.

TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, 2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig şampiyonu ve Ziraat Türkiye Kupası sahibi Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanacak.

Başta iki takımın taraftarları olmak üzere pek çok futbolsever, Beşiktaş - Antalyaspor maçının tarih ve saat bilgisini öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı.

Peki Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 2021 Süper Kupa final tarihi...

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa maçı, 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'da oynanacak.

Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Candaş Elbil üstlenecek.