Beşiktaş, Antalyaspor maçına hazır

AA
Beşiktaş, Türkiye Kupası son 16 turunda Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
İdman, çift kale maçıyla sona erdi
Isınma koşularıyla başlayan, 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale taktik maçıyla noktalandı.
Siyah-beyazlılar, Antalyaspor maçı için bugün saat 17.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Antalya’ya giderek kampa girecek.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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