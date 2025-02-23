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Beşiktaş, Antalyaspor maçının hazırlıklarına Antalya'da devam etti

Beşiktaş, Antalyaspor maçının hazırlıklarına Antalya'da devam etti Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, Antalyaspor ile oynayacağı Türkiye Kupası maçının hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor.