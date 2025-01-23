Beşiktaş, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

İHA

Beşiktaş, Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

İDMAN ÇİFT KALE MAÇLA TAMAMLANDI

Athletic Bilbao maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaptılar.

Diğer oyuncuların ısınma koşuları, pas ve 5’e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

BEŞİKTAŞ, BİR GÜN İZİN YAPACAK

Beşiktaş, Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bir günlük iznin ardından 25 Ocak Cumartesi günü saat 12.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.00’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Antalya’ya giderek kampa girecek.