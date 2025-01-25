Beşiktaş, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

İHA
Beşiktaş, Süper Lig’in 21. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, 5’e 2 top kapma çalışmasının ardından yapılan taktik çalışmayla sona erdi.
BEŞİKTAŞ, ANTALYA'YA GİDECEK
Siyah-beyazlılar, bugün saat 16.00’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Antalya’ya gidecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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