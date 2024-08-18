Beşiktaş - Antalyaspor maçının ilk 11'leri

Haber Merkezi
Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek.
Dolmabahçe'de oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak.
Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Colley, Emirhan Topçu, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Semih, Rafa Silva, Immobile
Antalyaspor: Piric, Thalisson, Veysel, Emrecan, Güray, Erdal, Soner, van de Streek, Erdoğan, Samudio, Larsson
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