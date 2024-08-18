Beşiktaş - Antalyaspor maçının ilk 11'leri
Haber Merkezi

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek.

Dolmabahçe'de oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak.

Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Colley, Emirhan Topçu, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Semih, Rafa Silva, Immobile

Antalyaspor: Piric, Thalisson, Veysel, Emrecan, Güray, Erdal, Soner, van de Streek, Erdoğan, Samudio, Larsson