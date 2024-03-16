Beşiktaş - Antalyaspor maçının ilk 11'leri

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Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'u ağırlayacak.
Dolmabahçe'de oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.
Bu sezon aldığı başarısız sonuçlarla şampiyonluk yarışının gerisinde kalan siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı son 2 maçta Galatasaray ve Gaziantep FK'ya yenilerek üçüncülük yarışında Trabzonspor'un gerisine düştü.
Ligde 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 yenilgi sonucunda 46 puan toplayan Beşiktaş, puan cetvelinin 4. sırasında yer alıyor.
İlk 11'ler
Beşiktaş: Mert, Svensson, Colley, Worall, Emrecan, Amartey, Gedson Fernandes, Muçi, Semih Kılıçsoy, Rashica, Cenk Tosun
Antalyaspor'un ilk 11'i belli olmamıştır.
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