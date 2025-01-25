Beşiktaş, Antalyaspor maçının kamp kadrosunu duyurdu

Haber Merkezi
Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş, 26 Ocak Pazar günü saat 16.00’da Antalyaspor’a konuk olacak.
Bu kritik müsabaka öncesinde ise Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, kamp kadrosunu açıkladı.
Siyah-beyazlı takımda tedavileri devam eden Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç ve Gabriel Paulista'nın yanı sıra Can Keleş kadroda yer almadı.
BEŞİKTAŞ'IN KAMP KADROSU
Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Onur Bulut, Al-Musrati, Milot Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Felix Uduokhai, Alex-Oxlade Chamberlain, Ciro Immobile, Joao Mario, Bakhtiyor Zainutdinov, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Rafa Silva, Emirhan Topçu, Jean Onana, Cher Ndour, Gedson Fernandes ve Mustafa Hekimoğlu
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