Beşiktaş - Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri

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Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'u ağırlayacak.
Beşiktaş'ın stadında oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.
Bu sezon aldığı başarısız sonuçlarla şampiyonluk yarışının gerisinde kalan siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı son 2 maçta Galatasaray ve Gaziantep FK'ye yenilerek üçüncülük yarışında Trabzonspor'un gerisine düştü.
Ligde 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 yenilgi sonucunda 46 puan toplayan Beşiktaş, puan cetvelinin 4. sırasında yer alıyor.
Muhtemel 11'ler
Beşiktaş: Mert, Onur, Colley, Worall, Zaynutdinov, Amartey, Gedson Fernandes, Muçi, Semih Kılıçsoy, Rashica, Cenk Tosun.
Antalyaspor: Leite, Bünyamin, Veysel, Bahadır, Erdoğan, Kaluzinski, Streek, Saric, Ufuk, Larsson, Buksa.
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