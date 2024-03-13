Beşiktaş, Antalyaspor mesaisine başladı

AA
Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 30. haftasında 16 Mart Cumartesi günü sahasında Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Ligin 29. haftasında 11 Mart Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşan siyah-beyazlılar, bir günlük iznin ardından Antalyaspor mücadelesinin hazırlıklarına start verdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirildi.
İdman çift kale maçla tamamlandı
Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan idman, 5'e 2 çalışmasının ardından yapılan taktiksel çift kale maçla sonra erdi.
Beşiktaş, Antalyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış