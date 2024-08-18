Beşiktaş - Antalyaspor muhtemel 11'leri Süper Lig’in ikinci haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor’u konuk ediyor. İlk hafta Samsunspor’u 2-0 yenerek lige iyi bir başlangıç yapan siyah beyazlılar, bu akşam saat 21.45’te Dolmabahçe’de oynanacak

Haber Merkezi

Samsunpor'u 2-0 yenerek lige iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, 2'nci hafta karşılaşmasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

Dolmabahçe'de oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve Mehmet Türkmen tarafından yönetilecek.

Siyah beyazlıların hocası Giovanni Van Bronckhorst'un kazanan kadroyu zorunlu haller dışında bozması beklenmiyor.

Samsunspor maçında sakatlandıktan sonra dün itibariyle idmana çıkmaya başlayan Paulista'nın, oynaması için bir engel bulunmuyor.

Ancak risk almamak adına stoper hattında Necip - Colley ikilisinin görev alması da muhtemel.

Eşi doğum yapacağı için izinli olan Masuaku'nun yerine de Emrecan Terzi 11'e yazılabilir. Defans hattının diğer ismi ise sağ bekte Svensson olacak.

Siyah beyazlıların orta sahası Al Musrati - Gedson ikilisinden oluşurken, hücumun sağında Rashica, on numarada Rafa Sİlva, solunda ise Semih Kılıçsoy forma giyecek. Hücumun en ucunda ise Ciro Immoble gol arayacak.

Karşılaşmanın muhtemel 11'leri ise şu şekilde:

Beşiktaş: Mert Günok, Necip Uysal, Colley, Emirhan, Al-Musrati, Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Immobile

Antalyaspor: Piric, Veysel, Gerxhaliu, Kelven, Güray, Soner, Kaluzinski, Erdoğan, Van de Streek, Djenepo, Gaich