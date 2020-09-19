Beşiktaş, Antalyaspor'un yeniden test yaptırmasını istiyor

Beşiktaş, Antalyaspor'un yeniden koronavirüs testi yaptırmasını talep etti ve masrafları da siyah-beyazlı kulübün karşılayacağını iletti.

Bu akşam Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Antalyaspor'da 50 kişinin koronavirüse yakalandığı tespit edilmiş ancak daha sonra yapılan testler sonucu kitlerin bozuk çıktığı anlaşılmıştı.

Antalya ekibinin bir kez daha test yaptırmasını isteyen siyah-beyazlı kulüp, masrafların da kulüp tarafından karşılanacağını açıkladı.

"TEST YAPTIRMAYA DAVET EDİYORUZ"

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Beşiktaş yöneticisi Kemal Erdoğan, "İstanbul'da bulunan Antalyaspor kafilesini, masrafları tarafımızca karşılanacak şekilde yeniden Covid-19 tanı testi yaptırmaya davet ediyoruz. İnsan sağlığına önem veren Antalyaspor'un da bu testten kaçınmayacağını düşünüyoruz." dedi.