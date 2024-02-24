Beşiktaş, Arda Berk Özüarap'a imza attırdı

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Süper Lig'de ezeli rakiplerinin gerisinde kalan ve 26 hafta sonunda topladığı 43 puanla 4. basamakta yer alan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirdi.

Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos yönetimindeki siyah-beyazlılar, 18 yaşındaki sağ bek Arda Berk Özürap'la profesyonel sözleşme imzaladı.

"Profesyonel sözleşme imzalandı"

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde genç futbolcumuz Arda Berk Özüarap ile bir araya geldi.



2018 yılından bu yana gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi'nde sürdüren, Arda Berk Özüarap ile 2027-28 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalandı.



Beşiktaşımıza uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Arda Berk Özüarap'a başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.