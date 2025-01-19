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Beşiktaş art arda 2 galibiyete hasret

Beşiktaş art arda 2 galibiyete hasret Süper Lig’in 20. haftasında evinde Samsunspor ile golsüz berabere kalan Beşiktaş, üst üste 2 kez galibiyet sevinci yaşamaya hasret kaldı. Siyah-beyazlılar, en son 2024 yılının Eylül ayında üst üste 3 puanı hanesine yazdırdı.