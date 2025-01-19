Beşiktaş art arda 2 galibiyete hasret

İHA
Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş, Dolmabahçe'de oynanan maçta Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı.
Geçtiğimiz hafta Bodrum FK’yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş, üst üste 2 galibiyet yaşama şansını da değerlendiremedi.
EN SON EYLÜL AYINDA ÜST ÜSTE 2 GALİBİYET ALINDI
Siyah-beyazlılar, en son 2024 yılının Eylül ayında ligde arka arkaya 3 puan almayı başardı.
Beşiktaş, söz konusu dönemde önce iç sahada Eyüpspor’u 2-1, deplasmanda da Kayserispor’u 3-0 mağlup etmişti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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