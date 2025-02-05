Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3'te 3 yaptı
İHA

Türkiye Kupası D Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştığı Kırklarelispor’u 2-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlılar bu sonuçla Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda çıktığı son 3 müsabakadan da galip ayrıldı.

BEŞİKTAŞ İKİ KUPA MAÇINI KAZANMIŞTI

Geçen sezon Türkiye Kupası Finali’nde Trabzonspor’u 3-2 mağlup eden Beşiktaş, sezon başında Galatasaray ile oynadığı TFF Süper Kupa mücadelesini de 5-0 kazanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor