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Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3'te 3 yaptı

Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3'te 3 yaptı Türkiye Kupası 2. haftasında Kırklarelispor’u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, Olimpiyat Stadyumu’ndaki son 3 maçını da kazandı.