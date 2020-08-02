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    Beşiktaş, Atiba'yla el sıkıştı

    Beşiktaş, sözleşmesi bu sezon sonu biten Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson ile prensip anlaşmasına vardı.
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2020 - 12:12
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    Beşiktaş, Atiba'yla el sıkıştı

    2013 yılından beri Beşiktaş forması giyen Atiba Hutchinson, siyah-beyazlılarda sergilediği performansla çalıştığı teknik direktörlerin yanı sıra taraftarların da vazgeçilmez ismi haline geldi.

    Bu sezon sonunda Kartal ile sözleşmesi sona eren ancak takımda kalmak istediğini daha önce de belirten Kanadalı futbolcu ile siyah-beyazlı yetkililerin masaya oturduğu öğrenildi.

    PRENSİPTE ANLAŞTILAR

    BeINSports'ta yer alan habere göre; 37 yaşındaki tecrübeli futbolcu ile Beşiktaşlı yöneticiler prensip anlaşmasına vardı.

    Tarafların yalnızca bonuslar için bir kez daha görüşme yapacakları öğrenilirken, Atiba'nın önümüzdeki sezon da siyah-beyazlı formayı giyeceği belirtildi.

    Beşiktaş, Atiba'yla el sıkıştı #1

    BEŞİKTAŞ FORMASIYLA 253 MAÇ

    7 yıldır Beşiktaş forması giyen Kanadalı futbolcu, siyah-beyazlılarla şu ana kadar 253 maçta görev aldı. Atiba bu karşılaşmalarda takımına ise 19 gol, 23 asistlik katkı sağladı.

    Beşiktaş, Atiba'yla el sıkıştı #2

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