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    Beşiktaş, Atiba ve Gökhan Töre ile anlaştı

    Beşiktaş Yönetimi, Atiba Hutchinson ve Gökhan Töre ile 1 yıllığına yeniden anlaşmaya vardı. İki futbolcuyla da sorun yaşanmadan el sıkışıldığı ifade edildi.
    • Haber Merkezi
    • 26.06.2021 - 11:22
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    Beşiktaş, Atiba ve Gökhan Töre ile anlaştı

    Teknik direktör Sergen Yalçın'la anlaştıktan sonra futbolcu transferine ağırlık veren Beşiktaş Yönetimi, öncelikle sözleşmesi bitenlerin durumunu netleştirecek.

    Bir yıllık anlaşma yapılan Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket eden siyah beyazlılar, öncelikle Atiba Hutchinson ve Gökhan Töre ile mukavele yenileme kararı aldı.

    Transfer çalışmalarını yürüten başkan Ahmet Nur Çebi ve asbaşkan Emre Kocadağ, her iki oyuncuyla da fazla sorun yaşamadan anlaşma sağladı.

    Beşiktaş, Atiba ve Gökhan Töre ile anlaştı #1

    HER İKİSİ DE ÇOK MUTLU

    8 yıldır siyah beyazlı formayı giyen ve istikrarlı performansıyla taraftarların sevgilisi haline gelen Atiba; Çebi ve Kocadağ ile yaptığı görüşmede, "Beşiktaş benim ailem oldu. Ayrılmayı bir an bile düşünemem. Bir yıl daha kalacağım için mutluyum" dedi.

    Gökhan Töre ise "Geçen sezon transferimi gerçekleştirerek bana yeni bir şans verdiniz. Bu yüzden size teşekkür borçluyum. Gelecek sezon takımıma daha fazla katkı yapmak için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

    Beşiktaş, Atiba ve Gökhan Töre ile anlaştı #2

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