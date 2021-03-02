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    Beşiktaş, Atiba'nın klas golüyle Yeni Malatya'yı mağlup etti

    Beşiktaş, Atiba'nın klas golüyle Yeni Malatya'yı mağlup etti

    Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, Yeni Malatyaspor deplasmanında Atiba'nın attığı şık golle 3 puanın sahibi oldu.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2021 - 20:53
    • Güncelleme : 02.03.2021 - 20:58
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    Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Beşiktaş 1-0'lık skorla kazandı.

    Beşiktaş, Atiba nın klas golüyle Yeni Malatya yı mağlup etti #1

    TEK GOL ATIBA'DAN

    Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 59. dakikada Atiba Hutchinson attı.

    Galibiyet serisini 4 maça çıkaran Beşiktaş, puanını 57'ye yükseltti. Galibiyet hasreti 8 maça çıkan Yeni Malatyaspor ise 31 puanda kaldı.

    Yeni Malatyaspor, bir sonraki lig maçında Denizlispor'a konuk olacak. Beşiktaş ise sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.


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