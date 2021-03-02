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- Beşiktaş, Atiba'nın klas golüyle Yeni Malatya'yı mağlup etti
Beşiktaş, Atiba'nın klas golüyle Yeni Malatya'yı mağlup etti
Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, Yeni Malatyaspor deplasmanında Atiba'nın attığı şık golle 3 puanın sahibi oldu.
- Haber Merkezi
- 02.03.2021 - 20:53
- Güncelleme : 02.03.2021 - 20:58
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Beşiktaş 1-0'lık skorla kazandı.
TEK GOL ATIBA'DAN
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 59. dakikada Atiba Hutchinson attı.
Galibiyet serisini 4 maça çıkaran Beşiktaş, puanını 57'ye yükseltti. Galibiyet hasreti 8 maça çıkan Yeni Malatyaspor ise 31 puanda kaldı.
Yeni Malatyaspor, bir sonraki lig maçında Denizlispor'a konuk olacak. Beşiktaş ise sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.