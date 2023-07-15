Beşiktaş, Augsburg maçı erken bitirildi Beşiktaş sezonun ilk hazırlık maçında Augsburg ile 1-1 berabere kaldı. Atılan patlayıcı maddeler nedeniyle maç 79. dakikada sona erdi.

Yeni sezon hazırlıklarını Almanya’da sürdüren Beşiktaş ilk hazırlık maçında Bundesliga ekiplerinden Augsburg ile karşı karşıya geldi. Maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Kufstein Arena’da oynanan mücadelede Beşiktaş’ın golünü 42. dakikada Jackson Muleka kaydetti. Augsburg'un golü ise 59. dakikada Irvin Cardona'dan geldi.

Maç erken sona erdi

Maçın 79. dakikasında ise patlayıcı maddeler nedeniyle hakem karşılaşmayı bitirdi. Karşılaşmanın ilk yarısında da siyah-beyazlı taraftarların meşale yakmasından dolayı maç kısa bir süre durdu.

79. dakikada ise patlayıcı maddelerin ardından futbolcular ve teknik heyet soyunma odasına gitti ve maç erken sona erdi.

Beşiktaş ikinci maçına 18 Temmuz'da çıkacak

Siyah-beyazlılar mücadeleye Ersin, Rosier, Emrecan Uzunhan, Montero, Ege Tıknaz, Berkay, Ghezzal, Gedson, Emrecan Bulut, Muleka 11’iyle başladı.

Şenol Güneş’in öğrencileri sıradaki hazırlık maçında 18 Temmuz Salı günü Mezokovesd ile mücadele edecek.