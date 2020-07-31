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- Beşiktaş, Avrupa'ya katılım için gereken ödemeyi yaptı
Beşiktaş, Avrupa'ya katılım için gereken ödemeyi yaptı
- Haber Merkezi
- 31.07.2020 - 13:32
Süper Lig'de bu sezonu 62 puanla 3. sırada tamamlayan Beşiktaş, Trabzonspor'a UEFA tarafından verilen 1 yıl Avrupa'dan men cezasının CAS'tan onaylanmasıyla birlikte, Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazandı.
Siyah-beyazlı kulüp, yeni sezon öncesi kritik bir süreci daha geride bıraktı.
Beşiktaş, 30 Temmuz tarihine kadar yapması gereken 100 milyon TL'lik ödemeyi gerçekleştirdi.
YARISINI BAŞKAN ÇEBİ ÖDEDİ
Bankaların yanı sıra futbolculara yapılan ödemenin yarısı, yani 50 milyon TL'lik kısmın başkan Ahmet Nur Çebi tarafından karşılandığı belirtildi. Ödeme sonrası Avrupa kupalarına katılım için gerekli lisansını alacak Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarını oynayabilecek.
SERİ BAŞI OLACAK
Turnuvaya 2. ön elemeden katılacak Beşiktaş, seri başı olacak.
Siyah-beyazlı ekip, Yunanistan'ın PAOK, Hollanda'nın AZ Alkmaar veya Hırvatistan'ın Lokomotiv Zagreb takımlarından biriyle eşleşecek. 2. ön elemeyi geçmesi halinde Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmek için 2 eleme turu daha oynayacak.