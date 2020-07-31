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    Beşiktaş, Avrupa'ya katılım için gereken ödemeyi yaptı

    Beşiktaş Kulübü, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılım lisansı için yapması gereken 100 milyon liralık ödemeyi gerçekleştirdi. Bu miktarın 50 milyon TL'sini ise Başkan Çebi'nin yaptığı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 31.07.2020 - 13:32
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    Beşiktaş, Avrupa'ya katılım için gereken ödemeyi yaptı

    Süper Lig'de bu sezonu 62 puanla 3. sırada tamamlayan Beşiktaş, Trabzonspor'a UEFA tarafından verilen 1 yıl Avrupa'dan men cezasının CAS'tan onaylanmasıyla birlikte, Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazandı.

    Siyah-beyazlı kulüp, yeni sezon öncesi kritik bir süreci daha geride bıraktı.

    Beşiktaş, 30 Temmuz tarihine kadar yapması gereken 100 milyon TL'lik ödemeyi gerçekleştirdi.

    Beşiktaş, Avrupa'ya katılım için gereken ödemeyi yaptı #1

    YARISINI BAŞKAN ÇEBİ ÖDEDİ

    Bankaların yanı sıra futbolculara yapılan ödemenin yarısı, yani 50 milyon TL'lik kısmın başkan Ahmet Nur Çebi tarafından karşılandığı belirtildi. Ödeme sonrası Avrupa kupalarına katılım için gerekli lisansını alacak Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarını oynayabilecek.

    Beşiktaş, Avrupa'ya katılım için gereken ödemeyi yaptı #2

    SERİ BAŞI OLACAK

    Turnuvaya 2. ön elemeden katılacak Beşiktaş, seri başı olacak.

    Siyah-beyazlı ekip, Yunanistan'ın PAOK, Hollanda'nın AZ Alkmaar veya Hırvatistan'ın Lokomotiv Zagreb takımlarından biriyle eşleşecek. 2. ön elemeyi geçmesi halinde Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmek için 2 eleme turu daha oynayacak.

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