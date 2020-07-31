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Beşiktaş, Avrupa'ya katılım için gereken ödemeyi yaptı

Beşiktaş, Avrupa'ya katılım için gereken ödemeyi yaptı

Beşiktaş Kulübü, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılım lisansı için yapması gereken 100 milyon liralık ödemeyi gerçekleştirdi. Bu miktarın 50 milyon TL'sini ise Başkan Çebi'nin yaptığı öğrenildi.